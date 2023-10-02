163 مليار دولار إيرادات أكبر 10 شركات ملابس في النصف الأول .. الارتفاعات وصلت 21 %

بلغت قيمة إيرادات عشر شركات ملابس عالمية ذات العلامات التجارية الأشهر، نحو 163 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، فيما راوحت القيم بين 9.4 و32.4 مليار دولار للشركة الواحدة، ووصلت الارتفاعات إلى 21 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى التقارير المالية الصادرة عن الشركات، جاءت شركة "إل في إم إتش" الفرنسية الأولى بإيرادات قيمتها 32.4 مليار دولار، وبنمو 16 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وجرى استبعاد إيرادات "ديور" من مجموعة إيرادات شركة "إل في إم إتش" لاحتساب كل منهما بصورة منفصلة، علما بأن المجموعة تملك مجموعة واسعة من العلامات التجارية من ضمنها: ديور، بولجاري، سيلين، لورو بيانا، جيفينشي، وغيرها.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 44.3 مليار دولار، فيما مثلت الإيرادات القادمة من فروعها في آسيا (باستثناء اليابان) والولايات المتحدة، النسبة الكبرى منها بنحو 58 في المائة، معظمها من منتجات الثياب ونحوها.

ثانيا حلت شركة "نايكي" الأمريكية بإجمالي 26 مليار دولار وبنمو 10 في المائة عن الفترة ذاتها، فيما تقدر حصة علامة "كونفرس" التجارية منها 5 في المائة بما يعادل 1.2 مليار دولار، وتليها في الترتيب الثالث، شركة "تي جاي إكس" الأمريكية بإيرادات 23.2 مليار دولار ونمو 5 في المائة.

وبذلك تستحوذ كل من "إل في إم إتش" و"نايكي" و"تي جاي إكس" على 50 في المائة من إيرادات الشركات العشر.

ورابعا " إنديتكس" الإسبانية المالكة لكل من "زارا، بول آند بير، بيرشكا، ستراديفاريوس، وماسيمو دوتي"، بقيمة 17.8 مليار دولار ونمو 14 في المائة، معظمها من أوروبا، فيما تبلغ حصة إسبانيا وحدها 2.5 مليار دولار.

خامسا، حلت "ديور" الفرنسية إحدى شركات مجموعة "إل في إم إتش" المذكورة آنفا، بإيرادات 12.2 مليار دولار ونمو 13 في المائة، تتبعها "أديداس" الألمانية بإيرادات 11.2 مليار دولار متراجعة بنحو 3 في المائة.

وضمن مبيعات شركة "أديداس"، أحذية "ييزي" الرياضية بنحو 420 مليون دولار كما تملك الشركة علامة "ريبوك" الشهيرة لصناعة الأحذية الرياضية.

في حين، تراوح قيم الشركات المتبقية بين 10.7 و9.4 مليار دولار لكل من شركة "كيرينج" المالكة لعلامة (جوتشي وسان لوران)، و"إتش آند إم" و"فاست ريتالنج" و"روس ستورز" بمعدلات نمو ما بين 2 و21 في المائة.

وتختلف الفترة المحتسبة للأشهر الستة من النصف الأول للسنة المالية لشركة "إتش آند إم"، حيث تبدأ من الأول من ديسمبر 2022 حتى 31 مايو الماضي.



وحدة التقارير الاقتصادية