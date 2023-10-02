"التصدير والاستيراد" و"المتقدمة" يوقعان وثيقة تأمين ائتمان صادرات

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، والتي تتيح للشركة تأمين المدفوعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين.

وقع الوثيقة كل من المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمهندس فهد المطرفي الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وذلك في المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض.

وأوضح المهندس سعد الخلب أنه ضمن إطار سعي بنك التصدير والاستيراد السعودي نحو الإسهام في تمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، نكثف جهودنا الرامية لرفع نسبة الصادرات السعودية غيرالنفطية، وتشجيع الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها من خلال تعزيز قدراتها التنافسية والحد من مخاطر عدم السداد.

وأضاف "في ظل الطلب المتنامي على قطاع البتروكيماويات نسعد بالعمل مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، وسيكون لهذه الاتفاقية الأثر الاقتصادي الفاعل في رفع معدل الصادرات السعودية، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود بالتعاون مع الشركاء من أصحاب الخبرة والقدرات المالية لتمكين الصادرات السعودية غيرالنفطية، وزيادة فرص دخولها إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفق مستهدفات رؤية 2030".