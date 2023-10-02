جيمي كارتر أطول رؤساء أمريكا عمرا .. 99 عاما و32 كتابا

كان جيمي كارتر دائما رجلا منضبطا في عاداته وتقاليده، لكن الرئيس السابق كسر الروتين أمس الأحد، واحتفل بعيد ميلاده الـ 99 مع زوجته روزالين وأبنائهما وأحفادهما وأحفادهما في بلينز.

وعقد التجمع في نفس المبنى المكون من طابق واحد الذي عاش فيه آل كارتر قبل انتخابه لأول مرة لمجلس شيوخ جورجيا في 1962، ويأتي ذلك وسط إشادة من جميع أنحاء العالم. لكن بالنسبة لعائلة كارتر، فهي فرصة لتكريم إرث شخصي.

وقال الحفيد جيسون "الجزء الرائع بالنسبة لي ولعائلتي هو أنه على الرغم من أن أجدادي أنجزوا الكثير، إلا أنهم ظلوا في الواقع نفس النوع من الزوجين في جورجيا الذين يعيشون في قرية يبلغ عدد سكانها 600 شخص حيث ولدوا".

كارتر الذي يرأس مجلس إدارة مركز كارتره الذي أسسه أجداده عام 1982 بعد مغادرة البيت الأبيض قبل عام، وعلى الرغم من كونهم شخصيات عالمية، إلا أن كارتر الأصغر قال إن أجداده "جعلوا من السهل علينا، كعائلة، أن نكون طبيعيين قدر الإمكان".

إن الاحتفال بأطول رئيس أمريكي عمرا بهذه الطريقة لم يكن من الممكن تصوره منذ وقت ليس ببعيد، وأعلنت عائلة كارتر في فبراير أن بطريركها سيتخلى عن المزيد من العلاجات الطبية ويدخل إلى دار رعاية المسنين بعد سلسلة من العلاج في المستشفى.

ومع ذلك فإن كارتر، الذي تغلب على مرض السرطان الذي تم تشخيصه في سن التسعين وتعلم المشي بعد استبدال مفصل الورك في سن الرابعة والتسعين، تحدى كل الصعاب مرة أخرى.

وقالت دونا برازيل، الرئيسة الوطنية الديمقراطية السابقة ومديرة الحملة الرئاسية التي بدأت حملتها الانتخابية في حملات كارتر: "لو كان جيمي كارتر شجرة، لكان شجرة بلوط جنوبية شاهقة قديمة"، وحذرت جيل ستوكي، المقيمة منذ فترة طويلة في بلينز والتي تزور الزوجين الأولين السابقين بانتظام، من "عدم الاستهانة أبدًا بجيمي وروزالين كارتر".

لقد أتاحت مرونته الأخيرة لكارتر امتيازًا نادرًا حتى بالنسبة للرؤساء : فقد كان قادرا على الاستمتاع بأشهر من الأوسمة المخصصة عادة عند وفاة أحد المقيمين السابقين في البيت الأبيض. وتتضمن الجولة الأخيرة سيلا من الرسائل من زعماء العالم وشخصيات الثقافة الشعبية الذين ارتدوا قبعات "جيمي كارتر 99"، حيث ركز الكثير منهم على أربعة عقود من العمل الإنساني العالمي لكارتر بعد مغادرة المكتب البيضاوي.

وأشادت كاتي كوريك، أول امرأة تقدم نشرة إخبارية مسائية لشبكة تلفزيون أمريكية، بكارتر في مقطع فيديو على وسائل التواصل "لجهوده المتواصلة كل يوم لجعل العالم مكانا أفضل"، وأشارت إلى عمل كارتر للقضاء على مرض دودة غينيا والعمى النهري، بينما كان يدعو إلى السلام والديمقراطية في عشرات البلدان. وأشارت إلى أنه كتب 32 كتابًا وعمل لعقود من الزمن مع منظمة الموئل من أجل الإنسانية في بناء منازل لذوي الدخل المنخفض، "أوه، نعم، وكنت حاكمًا لجورجيا. وهل ذكرت رئيس الولايات المتحدة؟" قالت مازحة: "متى ستتوقف عن التراخي ؟".

ولم يظهر بيل كلينتون، الرئيس الثاني والأربعون وأول رئيس ديمقراطي بعد هزيمة كارتر الساحقة، أي علامات على العلاقة الفاترة التي كانت تربط بين زميليه الجنوبيين ذات يوم، وقالت كلينتون: "جيمي! عيد ميلاد سعيد. لن يكون عمرك 99 إلا مرة واحدة"، لقد كانت رحلة طويلة وجيدة، ونحن نشكركم على خدمتكم وصداقتكم والتجسيد الدائم للحلم الأميركي".

قاد الموسيقار بيتر غابرييل رواد الحفل في ماديسون سكوير غاردن في أداء أغنية "عيد ميلاد سعيد"، كما فعلت فرقة Indigo Girls في حفل موسيقي أقيم أخيرا، وفي أتلانتا، أقامت مكتبة ومتحف كارتر ومركز كارتر المجاور فعاليات نهاية الأسبوع، بما في ذلك حفل تجنيس 99 مواطنا جديدا الأحد. وكان من المقرر أن تستمر الاحتفالات في المتحف، الذي عرض رسوم دخول بقيمة 99 سنتا السبت، يوم الأحد بعد أن توصل الكونجرس إلى اتفاق لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة في بداية السنة المالية الفيدرالية، والتي تتزامن مع عيد ميلاد كارتر.

وقال جيسون كارتر إن جده وجد أنه "من دواعي السرور" أن يرى إعادة تقييم لرئاسته. وكثيرا ما تم وصف فترة ولاية كارتر على أنها فاشلة بسبب التضخم، ونقص الوقود العالمي، واحتجاز رهائن أمريكيين في إيران، وهو التقاء أدى إلى مرح الجمهوري رونالد ريغان عام 1980، ومع ذلك، فإن تركيز كارتر على الدبلوماسية، وتركيزه على البيئة قبل أزمة المناخ كان معترفا به على نطاق واسع، وتركيزه على الحكومة الفعالة - حيث أضافت رئاسته مبلغا زهيدا نسبيا إلى الدين الوطني - كل هذا أثار نظرة ثانية من المؤرخين.

والواقع أن طول عمر كارتر يقدم إطاراً لإلقاء الضوء على مدى تغير العالم على مدى حياته في حين لا يزال يدرك أن بعض التحديات السياسية والمجتمعية لا تزال قائمة، وتتم معظم أعمال مركز كارتر في مجال القضاء على الأمراض في البلدان النامية. لكن جيمي وروزلين كارتر تعرضا لأول مرة لمرض العمى النهري عندما نشأا محاطين بالفقر المدقع في المناطق الريفية في أعماق الجنوب.

وصلت دعوة المركز للديمقراطية العالمية إلى البلدان التي كانت لا تزال جزءًا من الإمبراطوريات الأوروبية المختلفة عندما ولد كارتر في 1924 أو كانت تحت النفوذ الأمريكي الثقيل في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أعلن كارتر أن بلاده أقرب إلى "الأوليغارشية" من كونها ديمقراطية تعمل بشكل جيد. ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز يشارك في مراقبة وتتبع الانتخابات الأمريكية.

لقد عاش كارتر فترة طويلة بما يكفي ليكون له صديق حقيقي في المكتب البيضاوي مرة أخرى. كان الرئيس جو بايدن سياسيا شابا من ولاية ديلاوير في 1976، وأصبح أول سيناتور أمريكي يؤيد حملة كارتر ضد شخصيات معروفة في واشنطن. والآن، بينما يسعى بايدن لإعادة انتخابه في 2024، فإنه يواجه رياح التضخم المعاكسة التي يقارنها الجمهوريون علنًا باقتصاد كارتر. وضع بايدن كعكة عيد ميلاد خشبية على واجهة البيت الأبيض لتكريم كارتر.

في العام الذي ولد فيه كارتر، أقر الكونجرس قيودا شاملة على الهجرة، مما أدى إلى تقليص دور جزيرة إليس بشكل حاد كبوابة للأمة. والآن، تأتي مراسم التجنس بمناسبة عيد ميلاد كارتر الـ99 في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن صراعها المستمر منذ عقود بشأن سياسة الهجرة، وتحرك الجمهوريون بشكل خاص إلى يمين ريجان الذي وقع في 1986 على سياسة عفو شاملة لملايين المهاجرين غير القانونيين أو لم يكن لديهم طريق قانوني مؤكد للحصول على الجنسية.