اعتبارا من أبريل 2024 .. بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور

يعلن جيريمي هانت وزير المال البريطاني اليوم الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا اعتبارا من أبريل 2024 إلى 11 جنيها استرلينيا في الساعة (12.67 يورو).

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين ووزعها الحزب الأحد، إن "العمل يجب أن يعود ببدل كاف ونحن سنضمن حدوث ذلك".

وأضاف "هذه هي الطريقة التي يحسن فيها حزب المحافظين معيشة العمال"، ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين الذي بدأ الأحد في مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم نتيجة استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يناير 2025.

وشدد على أنه "وعدنا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد، وسيوضح أنه "فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر 100 ألف شخص سوق العمل سنويا، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية"، معلنا عن مراجعة نظام العقوبات، وسيؤكد أن "أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور راهنا 10.42 جنيه استرليني (12 يورو) في الساعة، وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقا للحكومة، كما سيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية يهدف خاصة لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.