بايدن بعد تجنب الإغلاق الحكومي: سئمت سياسة حافة الهاوية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إنه "سئم من سياسة حافة الهاوية" بعد تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بشق الأنفس.

وقال بايدن إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس الأمريكي المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومي المؤقت الذي أدى إلى تجنب الإغلاق.

وعندما سُئل بايدن في مؤتمر صحفي عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في ​​اتفاقات مستقبلا، أجاب "عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك".

ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومي.