حكاية مريم وأحمد

الزمن عامل مهم في أي استثمار، والانتظار يستطيع (وحده) منحك أرباحا كبيرة دون الحاجة إلى فعل أي شيء آخر. حين تحسن اختيار استثماراتك يمكنك أن تصبح ثريا خلال فترة معقولة لمجرد أنك صبرت وانتظرت ارتفاع الأسعار. مجرد امتلاكك سلعة استثمارية في سن الـ20 "كأسهم أو قطعة أرض" يمنحك فرصة بيعها بربح كبير في سن الـ40 أو الـ50.

غير أننا في سن الشباب لا نتصور أن تقاعسنا لأعوام قليلة، سيؤثر في أرباحنا بعد أعوام طويلة.

خذ كمثال صديقـتنا مريم التي تعمل في بنك استثماري وتدرك أهمية الزمن في مضاعفة الاستثمارات. فقبل زواجها بأسبوعين فقط وضعت عشرة آلاف ريال في صندوق استثماري أثبت نجاحه منذ تأسيسه. لم تكن قلقة من تصنيفـه "كصندوق عالي المخاطر" لأنها لا تزال شابة ويمكنها الانتظار حتى سن التقاعد.

حين تزوجت من أحمد "مهندس بترول" حاولت إقناعه بالاستثمار في الصندوق نفسه، ولكنه كان يعتذر دائما بأنه لا يزال شابا ويحتاج إلى تكوين نفسه أولا. لم يقتنع بفكرتها إلا في سن الـ35 حين استثمر مبلغا مماثلا "عشرة آلاف فقط".

هذا يعني أن الزوجين وضعا مبلغين متساويين، واستثمرا في الصندوق نفسه، وأن أرباحهما كانت ترتفع سنويا بالنسبة نفسها. الفرق الوحيد بينهما" أن مريم استثمرت مبكرا، وسبقت زوجها بعشرة أعوام. لهذا السبب، في حال نسيا المبلغ "في الصندوق الاستثماري"، ستحصل مريم على 281.024 ريالا، في حين سيحصل أحمد على 174.494 ريالا حين يصلا إلى سن التقاعد.

طبعا، من الواضح أن أحمد ارتكب خطأ بتأخره في الاستثمار، ولكن هل تستطيع تخمين الخطأ الذي ارتكبه كلا الزوجين مع بعضهما "أحمد مع مريم"؟

الخطأ الذي ارتكباه، أنهما لم يضيفا مبلغا شهريا منتظما لاستثمارهما الأصلي!

ما غاب عنهما أن وضع مبلغ إضافي كل شهـر "كأن يضعا 20 في المائة من راتبهما فور نزوله" أهم وأفضل من اكتفائهما بوضع مبلغ ثابت منذ البداية.

فلو أن مريم أضافت ألف ريال "كل شهر" إلى حسابها الاستثماري لأصبح لديها 3.533.317 في سن التقاعد. ولو أن أحمد فعل مثلها "وأضاف ألف ريـال كل شهر" لأصبح لديه 2.148.422 في سن التقاعد.

لاحظ بنفسك الفرق في النتيجتين بين الاكتفاء بمبلغ ثابت، وبين إضافة الشهرية المستمرة!

وقبل ذلك، لاحظ كيف أن تأجيل الاستثمار في سن الشباب، ينعكس على ما سنملكه في سن الشيخوخة حتى حين تتساوى بقية العوامل. وبناء عليه خذها نصيحة، لا تكرر غـلطة أحمد في التأجيل. ولا تكرر غلطة الاثنين بعدم الاستقطاع من راتبك كل شهر بغرض الاستثمار.