دعم سعودي صحي لليمن وغذائي للصومال وأفغانستان

في إطار منظومة المشاريع الصحية المتكاملة المقدمة من السعودية للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته، سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة شبوة شحنة جديدة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي مخصصة لـ1570 جلسة غسيل كلوي، بحسب "واس".

وضمن مشروع التدخلات المنقذة للحياة لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا والنازحين والمتضررين في الصومال، وزع مركز الملك سلمان اليوم، 42 طنا من السلال الغذائية في منطقة بارطيري في محافظة جيدو التابعة لولاية جوبا لاند، استفاد منها 3600 فرد. كما وزع مركز الملك سلمان اليوم 47 طنا و500 كيلوجرام من السلال الغذائية على الأسر المتضررة من الفيضانات في مديرية ترخ في ولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها ثلاثة آلاف فرد. يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات في مختلف المدن والولايات في أفغانستان.