نفوق 100 دولفين بعد ارتفاع قياسي للحرارة في "الأمازون"

تم العثور على أكثر من 100 من دلافين المياه العذبة النافقة في منطقة الأمازون البرازيلية في إحدى النتائج المشتبه بها لموجة الحر التي تجتاح المنطقة.

وتم اكتشاف الحيتان النافقة الأسبوع الماضي في مياه بحيرة لاجو تيفي حوالي 520 كيلومترا غرب مدينة ماناوس، حسبما أفاد معهد ماميراوا للتنمية

المستدامة.

ولم يتم بعد تحديد السبب الدقيق للنفوق. ومع ذلك، يعتقد أنه مرتبط بالحرارة والجفاف الحاليين اللذين أنتجا درجات حرارة مياه تزيد عن 39 درجة مئوية في البحيرة، بحسب "الألمانية". ويحتوى العديد من الأنهار والبحيرات في منطقة الأمازون على مياه أقل بكثير من المتوسط في السنوات الأخيرة. ويتفاقم موسم الجفاف العادي حاليا بسبب ظاهرة النينو المناخية.

