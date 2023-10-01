تشديد السياسة النقدية يدفع البورصات الكبرى إلى انخفاضات شبه جماعية خلال سبتمبر .. «الأمريكية» و«السعودية» الأكثر تراجعا

دفع تشديد السياسة النقدية الأمريكية، مؤشرات البورصات العالمية الكبرى في العالم إلى تسجيل تراجعات شبه جماعية خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، من بين 14 بورصة كبرى عالمية، سجلت 12 سوقا تراجعا مقابل ارتفاع بورصتين فقط "الهند وبريطانيا" بنسب متواضعة.

جاءت الأسواق الأمريكية والسعودية الأكثر تراجعا، حيث هبط مؤشر ناسداك الأمريكي 5.8 في المائة، وإس آند بي 500 بنسبة 4.9 في المائة، ثالثا مؤشر "تاسي" السعودي بنسبة 3.8 في المائة.

تأتي التراجعات بضغط من تشديد السياسة النقدية الأمريكية، بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أنه ينوي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس "0.5 في المائة" خلال عام 2024، بجانب احتمالية رفع الفائدة مرة إضافية خلال العام الجاري.

يعكس ذلك أن العالم سيعيش مع أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول وهو ما يضر بأسواق الأسهم عادة في ظل تفوق أصول استثمارية أخرى بعائد أعلى ومخاطر أقل مثل السندات والودائع البنكية.



الأكثر تراجعا



خلف الأسواق الأمريكية والسعودية، جاء مؤشر داكس 30 الألماني رابع أكثر المتراجعين بنسبة 3.5 في المائة، ثم داو جونز الأمريكي 3.5 في المائة، وموسكو الروسي 2.9 في المائة.

خلفه مؤشر كوسبي 50 الكوري الجنوبي بتراجع 2.6 في المائة، وكاك 40 الفرنسي 2.5 في المائة، وميلانو 40 الإيطالي 2.4 في المائة، ونيكاي 225 الياباني 2.3 في المائة، وإيبكس 35 الإسباني 0.8 في المائة، وشنغهاي الصيني 0.3 في المائة.



ناجيان فقط



بينما نجا من التراجعات مؤشران فقط، هما سينسيكس الهندي المرتفع 1.5 في المائة خلال سبتمبر، وفوتسي 100 البريطاني مسجلا ارتفاعا بـ2.3 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية