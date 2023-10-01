عمومية "البابطين" توافق على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 50%

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

(1) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية طبقا للتالي :

 المبلغ الإجمالي للزيادة (213,156,560) ريال

 رأس المال قبل الزيادة 426,313,120 ريال وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 639,469,680 ريال

 عدد الأسهم قبل الزياة 42,631,312 سهم وستصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 63,946,968 سهم

 ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 213,156,560 ريال من الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح سهم لكل سهمين مملوكين

 تأتي زيادة رأس المال ضمن خطة الشركة لدعم المركز المالي ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للنمو والتوسع وفتح افاق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.

 وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلا بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

 سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.

 الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

(2) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

(3) الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (127,893,936) ريال كما في القوائم المالية للسنه المنتهية في 31/12/2022 إلى الأرباح المبقاه.

(4) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

(5) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت.

وسيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 19.70 ريال لهذا اليوم و إلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 18/03/1445هـ الموافق 03/10/2023.