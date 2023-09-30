الصدارة بـ «فارق النقطة»

فيما تعثر فريق الاتحاد المتصدر بالتعادل أمام الفيحاء دون أهداف في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، انتزع الهلال الصدارة بعد أن كسب الشباب 2/ 0، وواصل النصر والتعاون انتصاراتهما على الطائي 2 /1 والحزم 3/ 1.

ورفع الهلال رصيده (20 نقطة)، الاتحاد رصيده (19 نقطة)، التعاون (19 نقطة)، النصر (18 نقطة)، الفيحاء (10 نقاط)، الشباب (8 نقاط)، الطائي (7 نقاط)، والحزم (3 نقاط).

على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف مع إضاعة البرازيلي نيمار ضربة جزاء للهلال (37) قبل أن ينتفض الهلال في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عن طريق السنغالي كوليبالي (68)، والصربي ألكسندر ميتروفيتش (76).

و‬‬سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر ليقود النصر للفوز 2/ 1 على مضيفه الطائي في مباراة كادت تتعقد على الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة رغم هيمنة النصر على أغلب فترات الشوط الأول نجح من خلالها البرازيلي تاليسكا في فك الاشتباك بعد مرور أكثر من نصف ساعة قبل أن يدرك الهولندي فيرجيل ميسيدان التعادل (79) لكن رونالدو سجل هدف الفوز من علامة الجزاء (87) من ضربة جزاء.

وكسب التعاون مضيفه الحزم 3/ 1 حيث تقدم عن طريق موسى بارو (59) قبل أن يدرك الحزم التعادل عبر توزي (72) من ضربة جزاء ثم أعاد عبدالفتاح آدم التعاون بالهدف الثاني (86) قبل أن يختتم سطام الروقي الثلاثية في الدقيقة الـ14 من الوقت بدل الضائع.

وأوقف الفيحاء سلسلة انتصارات الاتحاد بالتعادل دون أهداف على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.