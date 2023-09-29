إجازة الخريف تنعش السياحة الداخلية في الصين

تدفق المسافرون بأعداد كبيرة إلى محطات القطارات والمطارات في الصين الجمعة، في اليوم الأول من عطلة الخريف التي تستمر أسبوعا، وهي الأطول منذ التخلي في نهاية 2022 عن سياسة صفر كوفيد التي ضربت قطاع السياحة.

ارتفع عدد حجوزات السفر إلى الخارج على "تريب دوت كوم"الموقع الرئيس لبيع التذاكر وحجز الفنادق في الصين، 20 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقا للشركة.

وبمناسبة عطلة الخريف التي تستمر ثمانية أيام ارتفع عدد الرحلات وفقا للمنصة الصينية. وفي العام الماضي أسهمت فحوص كشف الإصابة (بي سي آر) شبه الإلزامية واليومية تقريبا، ومخاطر فرض الحجر الصحي وقيود السفر في تراجع السفر الترفيهي.

يتوقع المطاران الدوليان في بكين استقبال 2.3 مليون مسافر خلال العطلة الوطنية 29 سبتمبر - 6 أكتوبر مع قيام شركات الطيران بزيادة عدد الرحلات الجوية وحجم الطائرات.

وقالت وسيلة إعلام رسمية إنه من المتوقع أن يزور العاصمة نحو 13 مليون شخص خلال هذه العطلة بزيادة قدرها 21.9 في المائة عن عام 2019، قبل الجائحة.