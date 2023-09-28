بطالة السعوديين قرب أدنى مستوياتها تاريخيا عند 8.3 % .. و 15.7 % للإناث

انخفض معدل البطالة للسعوديين (الذكور والإناث) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 8.3 في المائة وهي قرب أدنى مستوياتها تاريخيا، مقابل 8.5 في المائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته، علما بأن الأقارب والأصدقاء أبرز طرق البحث عن عمل.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 15.7 في المائة مقابل 16.1 في المائة، بينما استقر للذكور عند 4.6 في المائة.

يأتي تراجع البطالة مستفيدا من النمو الاقتصادي، ما ينتج مزيدا من الوظائف للمواطنين.

وكان معدل البطالة قد سجل أدنى مستوياته تاريخيا خلال الربع الرابع 2022 عند 8 في المائة، ليعكس أن برامج رؤية 2030 تؤتي ثمارها، وتقترب من تحقيق مستهدفها قبل الأوان البالغ 7 في المائة بحلول 2030.

بينما كانت أعلى مستويات البطالة 15.4 في المائة في الربع الثاني 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا.

وانخفض معدل البطالة في السعودية (سعوديون وغير سعوديين معا) خلال الربع الثاني 2023 إلى 4.9 في المائة مقابل 5.1 في المائة، وبلغ 1.5 في المائة لغير السعوديين مقابل 1.7 في المائة.

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين بنهاية الربع الثاني من 2023، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فقد تراجع المعدل إلى 51.7 في المائة مقابل 52.4 في المائة، وذلك نتيجة لتراجعه لدى الذكور إلى 67.5 في المائة مقابل 68.3 في المائة، كما انخفض للسعوديات إلى 35.3 في المائة مقابل 36 في المائة.

وسجلت مشاركة السعوديات أعلى مستوياتها تاريخيا خلال الربع الثالث 2022 عند 37 في المائة، بينما كان مستواها القياسي للذكور خلال الربع الرابع 2020 والرابع 2022 عند 68.5 في المائة.

وعليه كانت أعلى مشاركة للسعوديين إجمالا (ذكور وإناث) خلال الربعين الثالث والرابع 2022 عند 52.5 في المائة.

وبيانات القوى العاملة لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "وكالة الخدمة المدنية".



غير السعوديين



انخفض معدل المشاركة لغير السعوديين بنهاية الربع الثاني 2023 إلى 74.2 في المائة مقابل 75.2 في المائة، وبلغ المعدل 92.8 في المائة للذكور، و31.1 في المائة للإناث.



أساليب البحث عن عمل



استخدم المتعطلون السعوديون مجموعة من أساليب البحث عن عمل، كان أبرزها سؤال الأصدقاء والأقارب بنسبة 85.6 في المائة، وأسلوب التقدم لأصحاب العمل مباشرة 70.9 في المائة.



رغبات المتعطلين



ذكر 95.3 في المائة من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل في القطاع الخاص، وذكر 90 في المائة من السعوديين الذكور و75 في المائة من السعوديات أنهم سيقبلون العمل لمدة ثماني ساعات أو أكثر يوميا.



وحدة التقارير الاقتصادية