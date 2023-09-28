قطاع التعدين يكسر سلسلة خسائر 5 أيام للأسهم الأوروبية

أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام لتغلق اليوم على ارتفاع بعد قفزة في أسهم شركات التعدين، في حين زاد معدل التضخم في ألمانيا بأقل من المتوقع في سبتمبر، مما رفع معنويات المستثمرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، كما تفوق المؤشر إيبكس الإسباني على أقرانه وصعد واحدا في المائة.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية 2.2 في المائة بفضل قفزة سهم شركة بيليرود، ومقرها السويد، خمسة في المائة.

وكانت أسهم شركات المرافق من أكبر الخاسرين وانخفضت 1.1 في المائة.

وعززت أسهم شركات الطاقة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عقب ارتفاعها 0.7 في المائة نتيجة حدوث قفزة في أسعار الخام.

وسجل سهم شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة مستوى قياسيا مرتفعا حين صعد 1.1 في المائة.

وقفز سهم تيسنكروب الألماني 6.5 في المائة بعدما كشفت شركة هاندلسبلات أنها تجري محادثات لبيع 50 في المائة من وحدة الصلب التابع لها إلى الملياردير التشيكي دانييل كريتنسكي.

وخفضت الحكومة الإيطالية أمس الأربعاء توقعاتها للنمو في العام الجاري والمقبل ورفعت أهداف العجز في الميزانية.

وارتفعت الأسهم في إيطاليا 0.5 في المائة بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة.