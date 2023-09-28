صندوق النقد يرحب بتوسيع مجموعة "بريكس"

أكدت جولي كوزاك مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، ترحيب الصندوق بتوسيع مجموعة "بريكس" وبالتعاون الدولي بهدف الحد من تجزئة السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة.

وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي" الروسية حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع "بريكس" والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، قالت كوزاك: "تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة بريكس، هو أمر نرحب به ونشجعه، طالما أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار". بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية" اليوم.

وبحسب "الألمانية" أضافت كوزاك أن صندوق النقد يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي.

واختتمت حديثها قائلة: "نحذر من تكاليف التجزئة، لكننا بالطبع نرحب بالدول التي تعمل معا للتغلب على المشكلات وإيجاد الحلول التي تساعد الاقتصاد العالمي".

وتضم مجموعة "بريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وفي الآونة الأخيرة أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في

الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.

وعقب القمة التي عقدت في أغسطس الماضي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، تمت دعوة السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى "بريكس"، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من يناير 2024.