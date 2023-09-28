3.8 مليار ريال .. القيمة السوقية لأطراف الديربيات السعودية

يخوض فريقا الهلال والشباب لكرة القدم، الجمعة الديربي الرابع من أصل ثمانية ديربيات ستشهدها نسخة هذا الموسم، حيث ستقام في دوره الأول والثاني مباريات الديربي 16 مرة أطرافها عشر فرق تتجاوز قيمتها السوقية 3.8 مليار ريال.

وتشهد العاصمة الرياض ولأول مرة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين إقامة أربع مباريات ديربي بواقع (8 مباريات)، وذلك بعد صعود الرياض من دوري درجة الأولى ليكمل المربع مع الهلال، النصر، والشباب فيما فقدت ديربي آخر بهبوط العدالة الموسم الماضي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتبلغ القيمة السوقية لأطراف الديربيات السعودية الـ 10 مبلغ 977.85 مليون يورو (3.863 مليار ريال)، وفقا لآخر التحديثات في موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

ويتصدر الهلال قائمة أطراف مباريات الديربيات الثمانية بـ 257.4 مليون يورو (1.017 مليار ريال)، يليه الأهلي بـ 200.98 مليون يورو (794 مليون ريال)، النصر 195.56 مليون يورو (773.1 مليون ريال)، الاتحاد 133.2 مليون يورو (526.5 مليون ريال)، الشباب 69.45 مليون يورو (274.5 مليون ريال)، التعاون 34.76 مليون يورو (137.4 مليون)، أبها 27.13 مليون يورو (107.2 مليون ريال)، الرياض 21.23 مليون يورو (83.8 مليون ريال)، ضمك 20.34 مليون يورو (80.3 مليون ريال)، وأخيرا الرائد بـ 17.8 مليون يورو (70.3 مليون ريال).

ويعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر هو الديربي الأغلى قيمة سوقية في المسابقة، كونه يجمع الفريق الأول والثالث في قائمة فرق القيمة السوقية الأغلى، ويبلع 452.69 مليون يورو (1.7 مليار ريال)، فيما جاء ديربي جدة الثاني بـ 334.18 مليون يورو (1.3 مليار ريال)، وجاء ديربي الهلال والشباب ثالثا بـ 326.85 مليون يورو (1.3 مليار ريال)، ديربي الهلال الرياض بـ 278.63 مليون (1.1 مليار ريال)، النصر والشباب 265.01 مليون يورو (1.047 مليار ريال)، النصر والرياض 216.88 مليون (856.8 مليون ريال)، التعاون والرائد 52.56 مليون يورو (207.6 مليون ريال)، وأخيرا ديربي أبها وضمك 47.47 مليون يورو (187.6 مليون ريال).