السعودية تستضيف "سوبر جلوب 2023" للمرة الرابعة

أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، استضافة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023"، من 7 إلى 12 من نوفمبر المقبل، في الدمام، وللمرة الرابعة على التوالي، بعد أن نظمت ذات البطولة في الأعوام 2019 - 2021 - 2022.

ويشارك في النسخة الـ 16 من البطولة العالمية 12 فريقا، يمثلون عشر دول، بجانب مشاركة ممثلي السعودية، فريقي "الخليج والنور"، حيث تعد المرة الثانية التي سيشارك فيها الفريقان، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية في جدة 2021، فيما شارك الخليج في النسخة 15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022، وحقق فيها المركز السادس عالميا.

وحسب النظام المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، سيشارك في البطولة أندية كل من : ماجديبورج الألماني "حامل لقب النسخة الماضية"، وكيلسي البولندي بطل أوروبا، والنجمة البحريني بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وسان فرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، وكال هيت الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، وكوينزلاند الأسترالي بطل أوقيانوسيا، إضافة إلى الخليج بطل الدوري السعودي، ووصيفه النور، فيما سيشارك فريقان مرشحان من الاتحاد الدولي للعبة، وهما برشلونة الإسباني، وبرلين الألماني، بجانب الكويت الكويتي بطل العرب.