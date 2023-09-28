ماذا يحدث إذا دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق؟

تتجه أمريكا نحو إغلاق الحكومة نهاية هذا الأسبوع دون مخرج واضح من المأزق في الكونجرس بشأن دعوات الجمهوريين المتشددة لتخفيضات كبيرة في الإنفاق.

تبدأ السنة المالية الأمريكية الجديدة في 1 أكتوبر، ولكن الخلافات الحادة في الحزب الجمهوري حول حجم الدين الفيدرالي حالت دون إقرار مشاريع القوانين اللازمة لإبقاء الحكومة ممولة ومفتوحة.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني موديز هذا الأسبوع، من أن الإغلاق سيكون "سلبيا ائتمانيا" للديون السيادية الأمريكية، مما يهدد تصنيفها من الدرجة الأولى ويزيد من احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ومع نفاد الوقت، أصدر مجلس الشيوخ مشروع قانون بسيط من الحزبين لتوسيع التمويل وكسب المزيد من الوقت للمشرعين، ولكن في مواجهة التهديد المتمثل في تحدي الزعامة من يمين حزبه، امتنع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي عن طرح مشروع قانون مماثل، الأمر الذي يزيد من احتمالات إغلاق البرلمان، إليك ما من المحتمل أن يحدث بدءا من الأحد إذا أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها.

العمال لا يتقاضون رواتبهم

سيتم منح إجازة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بدون أجر، في حين سيستمر أعضاء الجيش وغيرهم من العمال الذين يعتبرون ضروريين في العمل بدون راتب.

ويقدر الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة أن الإغلاق الكامل سيعني أن 1.8 مليون عامل فيدرالي لن يحصلوا على رواتبهم طوال هذه المدة، وسيتم منح إجازة لـ 850 ألف عامل غير أساسي، وفقا للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة، بمجرد التوصل إلى اتفاق تمويل، سيتم رفع هذه القيود وسيتم دفع أجور جميع الموظفين المتأثرين بأثر رجعي.

توقف الخدمات الحكومية

العمليات المصنفة على أنها ضرورية ستستمر في العمل، وفي عمليات الإغلاق السابقة، كان هذا يعني استمرار دفع شيكات المزايا، في حين ظل مراقبو الحركة الجوية ووكلاء حرس الحدود وموظفو المستشفيات في عملهم.

ومع ذلك، من المحتمل أن تتأثر العديد من الخدمات، بما في ذلك التطبيقات الجديدة للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وعمليات تفتيش المواقع الغذائية والبيئية، والمتنزهات الوطنية. وكلما استمر الإغلاق لفترة أطول، كلما كان التأثير أكبر.

الأثر الاقتصادي

وقدر الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن الإغلاق سيؤثر في النمو الاقتصادي في الربع الرابع بـ 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يستمر فيه، وكتب الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة حديثة للعملاء أن حل التوقف قد يستغرق ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، "حيث لا يبدو من المرجح أن يقدم أي من الطرفين تنازلات فورية".

وأضافوا "بينما انتهت بعض ثغرات التمويل بسرعة كبيرة، فإن البيئة السياسية التي تسبق الموعد النهائي تذكرنا بالوضع الذي سبق عمليات الإغلاق الطويلة في الماضي"، وبافتراض انتهاء الإغلاق قبل نهاية العام، يقدر بنك جولدمان ساكس أن النمو سيرتفع في أوائل العام المقبل بنفس القدر الذي انخفض فيه في الربع الرابع، بينما يتوقع باحثو أكسفورد إيكونوميكس تعويض نصف الخسارة.

إن خسارة إنتاج العاملين الحكوميين ستكلف النمو الاقتصادي السنوي نحو 0.1 نقطة مئوية في الأسبوع، ولن رجعة فيه، وفقا لأكسفورد إيكونوميكس، يمكن أن يكون للإغلاق أيضا تأثير غير مباشر على الاقتصاد حيث يبدأ العمال الفيدراليون بدون أجر في تقليص إنفاقهم، يبدو أن الإغلاق يؤثر بالفعل في وول ستريت، حيث تفقد مؤشرات الأسهم الرئيسة قوتها مع اقتراب الموعد النهائي.

مشكلات في البيانات الفيدرالية

ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الإغلاق سيؤدي أيضا إلى توقف نشر بيانات الحكومة الفيدرالية، ويشكل هذا مصدر قلق حقيقي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قال إنه سيسترشد بالبيانات عندما يقرر سياسة سعر الفائدة في المستقبل. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرا بإبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في إطار معالجته للتضخم العنيد.

ودون بيانات جديدة، سيضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات ذات تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي دون أن يكون لديه صورة واضحة عن موقف الأمور. في حين أن الإغلاق القصير سيكون له تأثير محدود في المدى الطويل.