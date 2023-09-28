الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 10 أشهر ويواصل الضغط على الين

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات اليوم مبقيا الين قرب منطقة قد تستدعي تدخل السلطات لدعمه، وسط تقييم المستثمرين لأثر بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتصريحات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

ومع احتفاظ الدولار بقوته، وجد اليورو والجنيه الاسترليني صعوبة في التعافي من أدنى مستويات في عدة أشهر سجلاها أمس.

وقلص الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائرهما، متجاهلين بيانات مبيعات التجزئة في أستراليا التي جاءت دون المتوقع.

ونيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس أحد الأصوات في الاحتياطي الاتحادي التي حذرت الأسواق من احتمالية رفع أسعار الفائدة وقال أمس الأربعاء إن الأدلة الكثيرة على استمرار قوة الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك المزيد من التشديد.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق اليوم، ما قد يعطي الأسواق مزيدا من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، عند 106.70 ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه خلال الليل وكان الأعلى منذ 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع الين عن أدنى مستوى جديد له في 11 شهرا الذي وصل إليه أمس عند 149.71، لكنه ظل قريبا جدا من عتبة 150 لكل دولار. وهبط في أحدث تداول 0.2 بالمائة إلى 149.38 ين لكل دولار.

وتنظر الأسواق إلى سعر صرف 150 على أنه بمنزلة خط فاصل للسلطات اليابانية قد تتدخل بعده كما حدث العام الماضي.

وبالنسبة لليورو فقد ظل مستقرا إلى حد كبير لكنه بقي فوق أدنى مستوى له في ثمانية أشهر الذي سجله أمس عند 1.04880 دولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات تضخم رئيسة من المقرر صدورها غدا الجمعة من الاتحاد الأوروبي.

وسجل الجنيه الاسترليني 1.2137 لكل دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له منذ 17 مارس.

وفيما يتعلق بالدولار الأسترالي، الذي لامس أدنى مستوى في عشرة أشهر الليلة الماضية، والدولار النيوزيلندي فقد ارتفع كل منهما بنحو 0.3 بالمائة مقابل الدولار.