أمريكا تقاضي "إي باي" للتجارة الإلكترونية بسبب بيع منتجات ضارة

ذكرت وزارة التجارة الأمريكية مساء أمس أن شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة إي باي باعت ووزعت مئات الآلاف من المنتجات التي تنتهك القوانين البيئية، وأقامت الوزارة دعوى قضائية ضد الشركة لصالح وكالة الحماية البيئية الأمريكية أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين بنيويورك.

وتطالب الدعوى المحكمة بإصدار أمر باعتبار ممارسات إي باي كشركة تجارة تجزئة إلكترونية تنتهك القوانين البيئية، بتحرك قضائي لمنع الشركة من مواصلة انتهاك القوانين إلى جانب فرض عقوبات مدنية عليها بتهمة انتهاك قانون الهواء النظيف في الولايات المتحدة، وقالت إي باي ردا على دعوى وزارة العدل إن تحركات الحكومة الأمريكية غير مسبوقة تماما والشركة تعتزم الدفاع عن نفسها بضراوة.

وأضافت إي باي أنها حظرت وحذفت 99.9 في المنتجات التي قالت وزارة العدل إنها باعتها ووزعتها، بما في ذلك ملايين المعروضات كل عام، مشيرة إلى تواصلها الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون على مدى أكثر من عقدين من الزمان لتحديد المخاطر الناشئة والمساعدة على منعها والتصدي لها.

في المقابل، تقول وزارة العدل الأمريكية إن "إي باي باعت وعرضت للبيع أوتسببت في بيع 343 ألف جهاز مخالف لمواصفات ما بعد البيع وتستخدم في الاحتيال على قواعد الحد من عوادم السيارات ما يمثل انتهاكا لقانون الهواء النظيف".

كما تقول الوزارة إن الشركة انتهكت "القانون الاتحادي الأمريكي للمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات القوارض"، بتوزيع أوبيع 23 ألف منتجا غير مسجل أو مقلد أو منتجات تخضع لقيود الاستخدام، في انتهاك لأمر إيقاف البيع الصادر عن وكالة الحماية البيئية للشركة عام 2020 وتعديله في 2021.