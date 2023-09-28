بطالة السعوديين تنخفض إلى 8.3% في الربع الثاني

انخفض معدل البطالة للسعوديين "الذكور والإناث" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 8.3 في المائة، مقابل 8.5 في المائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 15.7 في المائة مقابل 16.1 في المائة، بينما استقر معدل بطالة السعوديين الذكور عند 4.6 في المائة.

يأتي تراجع البطالة مستفيدا من النمو الاقتصادي ما يوفر ينتج مزيدا من الوظائف للمواطنين.

وكان معدل البطالة خلال الربع الأول هو الأدنى تاريخيا، ليعكس أن برامج رؤية 2030 تؤتي ثمارها، وتقترب من تحقيق مستهدفها قبل الأوان، تستهدف الرؤية خفض المعدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول 2030.

وانخفض معدل البطالة في السعودية "سعوديين وغير سعوديين معا" إلى 4.9 في المائة مقابل 5.1 في المائة، وبلغ 1.5 في المائة لغير السعوديين مقابل 1.7 في المائة.

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين بنهاية الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فقد تراجع المعدل إلى 51.7 في المائة مقابل 52.4 في المائة، وذلك نتيجة لتراجعه لدى السعوديين الذكور إلى 67.5 في المائة مقابل 68.3 في المائة، كما انخفض للإناث إلى 35.3 في المائة، مقابل 36 في المائة.

كانت مشاركة السعوديات قد سجلت أعلى مستوياتها تاريخيا خلال الربع الثالث 2022 عند 37 في المائة، بينما كان مستواها القياسي للذكور خلال الربع الرابع 2020 والرابع 2022 عند 68.5 في المائة، وعليه كانت أعلى مشاركة للسعوديين إجمالا "ذكور وإناث" قد تم تسجيلها خلال الربعين الثالث والرابع 2022 عند 52.5 في المائة.



غير السعوديين

انخفض معدل المشاركة لغير السعوديين إلى 74.2 في المائة مقابل 75.2 في المائة، وبلغ المعدل للذكور 92.8 في المائة، بينما بلغ للإناث 31.1 في المائة.

ومصدر البيانات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.

أساليب البحث عن عمل

استخدم المتعطلون السعوديون مجموعة من أساليب البحث عن عمل، كان أبرزها سؤال الأصدقاء والأقارب بنسبة 85.6 في المائة، وأسلوب التقدم لأصحاب العمل مباشرة 70.9 في المائة

رغبات المتعطلين

وذكر 95.3 في المائة من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل في القطاع الخاص، وذكر 90 في المائة من السعوديين الذكور و75 في المائة من السعوديات أنهم سيقبلون العمل لمدة ثمان ساعات أو أكثر يوميا.

تجد الإشارة إلى أن بيانات القوى العاملة لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "وكالة الخدمة المدنية".



وحدة التقارير الاقتصادية