النفط يرتفع إلى 96.7 دولار بدعم تراجع المخزونات الأمريكية وشح المعروض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 96.71 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 93.88 دولار.



