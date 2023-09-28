«الشورى» يدعو إلى السماح للمطورين العقاريين ذوي الملاءة العالية بالبيع بالتقسيط الميسر

دعا مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية إلى دراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبيا ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، مؤكدا أن على الصندوق العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها وفق الخطة الاستراتيجية له.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الشورى المنعقدة الأربعاء طالب المجلس في قراره الصندوق بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعيا في القرار ذاته الصندوق إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.

وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1443 / 1444هـ بعد الاستماع إلى التقرير الذي تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، وما تضمنه من توصيات تجاه التقرير السنوي للصندوق.

من جانب آخر حث "الشورى" في قرار له صندوق التنمية الزراعية على القيام بدراسة تهدف لوضع آليات لمعالجة الديون المتعثرة وفقا للإجراءات النظامية، داعيا الصندوق إلى التنسيق مع المؤسسات الإقراضية والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلافي الازدواجية عند تقديم خدماته.

وعقد المجلس جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات دراسة إمكانية جدوى دعم مشاريع تدوير المخلفات النباتية والحيوانية، مؤكدا في القرار ذاته دعم صندوق التنمية الزراعية ليتمكن من استكمال رأس ماله.

وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة.