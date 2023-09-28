«وول ستريت» .. تراجع عوائد سندات الخزانة يعزز أسهم الشركات العملاقة

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، إذ عزز تراجع عوائد سندات الخزانة أسهم الشركات العملاقة، بينما يترقب المستثمرون التطورات بشأن مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية وبيانات التضخم هذا الأسبوع لقياس توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 63.93 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 33682.81 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.10 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 4282.63 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 51.75 نقطة بمقدار 0.40 في المائة إلى 13115.36 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الخامس على التوالي، مع تأثر أسهم العقارات بتعليقات شركات السمسرة السلبية على ملاك العقارات في المملكة المتحدة، في حين أثرت التحديثات السلبية للشركات على أسهم شركات التأمين الهولندية وبنك يو.بي.إس السويسري.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.2 في المائة ليغلق عند أدنى مستوى في ستة أشهر.

وانخفض مؤشر العقارات في أوروبا 2 في المائة بعد أن خفضت شركة جيفريز تصنيف عديد من أصحاب العقارات البريطانيين.

وهوى سهم "إن.إن جروب" 18.8 في المائة في حين انخفض سهم نظيرتها "أيه إس آر" 14.2 في المائة.

وهبط سهم "يو بي إس" 3 في المائة، بينما ارتفع سهم "إتش آند إم" 3.4 في المائة بعد أن أعلنت ثاني أكبر سلسلة متاجر للأزياء بالتجزئة في العالم عن زيادة أكبر من المتوقع في أرباحها الفصلية مدعومة بخفض التكاليف.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع أمس، وتعافى من أدنى مستوى في شهر مع اقتناص مستثمرين لأسهم‭ ‬شركات لضمان الحصول على حصص من توزيعات أرباحها.

وصعد نيكاي 0.18 في المائة إلى 32371.90 نقطة بعد أن تراجع إلى 31960.32 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 28 أغسطس.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المائة إلى 2379.53 نقطة. واحتاج مستثمرون شراء أسهم بنهاية الجلسة أمس حتى يكون لهم الحق في الحصول على توزيعات من أرباح الشركات التي تعد سبتمبر نهاية النصف الأول من العام المالي.

وعوضت شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر مبكرة لتنهي الجلسة على صعود 1.74 في المائة، ما قدم أكبر دعم لمؤشر نيكاي.

وارتفع سهما شركتي دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.52 في المائة و4.07 على التوالي. وصعد قطاع الأدوية 1.72 في المائة ليصبح الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو.

لكن سهم "فاست ريتيلينج" المالكة للعلامة التجارية "يونيكلو" تراجع 1.52 في المائة، ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي.

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الصينية في نهاية تداولات أمس، بدعم من تسجيل أرباح الشركات الصناعية خلال أغسطس أول ارتفاع شهري في أكثر من عام.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.2 في المائة إلى 3107 نقاط، وزاد مؤشر "سي إس آي 300 بواقع 0.2 في المائة عند 3700 نقطة، كما صعد مؤشر شنتشن المركب بمقدار 0.4 في المائة ليبلغ 1901 نقطة.