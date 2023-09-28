«نمو» تكسب 225 نقطة بتداولات قيمتها 33 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 225 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 22632 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 62 في المائة، ما يعادل 53 مليونا إلى 33 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 41 في المائة بواقع 1.1 مليون لتبلغ 3.8 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 2814 صفقة مرتفعة 397 صفقة بمقدار 16 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "آيكتك" بنحو 18 في المائة ليبلغ 5.77 ريال، يليه "ملان" بـ17 في المائة ليصل إلى 8.18 ريال، وحل ثالثا سهم "إدارات" 15 في المائة، حيث أغلق عند 380.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الدولية" بواقع 7 في المائة، ليغلق عند 4.55 ريال، يليه "شور" بـ4 في المائة إلى 72 ريالا، وحل ثالثا سهم "منزل الورق" بمقدار 3.9 في المائة، مقفلا عند 178.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "رواسي" بنحو 7.8 مليون ريال، ثم "ملان" بقيمة 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا "الواحة ريت" بمبلغ 3.4 مليون ريال.