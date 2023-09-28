ضوء أخضر لمشروع جديد للنفط والغاز في بحر الشمال

أعطت بريطانيا الضوء الأخضر لمشروع جديد لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال قبالة ساحل اسكتلندا، بعد أسبوع على تخفيف الحكومة أهدافها المتمثلة بصافي صفر انبعاثات.

وأفادت "هيئة الانتقال في بحر الشمال" المسؤولة عن تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة في بيان أنها منحت "موافقة تطوير وإنتاج لحقل روزبنك شمال غرب شتلاند" إلى مشروع مشترك نرويجي.

وأفادت شركة "إكوينور" النروجية لإنتاج النفط والغاز بأنها تستثمر مع شريكاته التي تملك 20 في المائة من المشروع مبلغا قدره 3.8 مليار دولار في تطوير الحقل، وفق ما جاء في بيان منفصل. وتؤكد الحكومة البريطانية على حاجتها لتعزيز أمن الطاقة عبر مواصلة إنتاج الوقود التقليدي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقا لـ"الفرنسية".

وجاء إعلان أمس، بعد أسبوع على تخفيف رئيس الوزراء ريشي سوناك السياسات الهادفة لتحقيق المملكة المتحدة صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.