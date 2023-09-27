مقارنة بنظيراتها .. ارتفاع تذاكر الخطوط السعودية لـ 3 دول خليجية بنسب تصل إلى 148 %

أظهر مسح أعدته "الاقتصادية"، ارتفاع أسعار تذاكر الخطوط الجوية السعودية إلى ثلاث وجهات خليجية وتراجعها في وجهتين، مقارنة بأسعار شركات الطيران الخليجية.

والدول المشمولة في التقرير: السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان، بينما شمل المسح شركات الطيران الوطنية لكل دولة، وهي: الخطوط الجوية السعودية، وطيران الإمارات، الخطوط الجوية القطرية، طيران الخليج، الطيران العماني، الخطوط الجوية الكويتية.

وبحسب مسح وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى مواقع شركات الطيران، بلغ سعر تذكرة طيران الخطوط السعودية من الرياض إلى العاصمة العمانية مسقط 1003 دولارات، بينما بلغ سعر التذكرة من مسقط إلى الرياض عبر الطيران العماني 404 دولارات، لتسجل بذلك تذكرة الخطوط السعودية ارتفاعا 148 في المائة عن تذكرة الطيران العماني.

فيما يبلغ سعر رحلة الخطوط السعودية من الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة 417 دولارا، بارتفاع 76 في المائة، مقارنة برحلة الخطوط الجوية القطرية المتجهة من الدوحة إلى الرياض البالغ سعرها 236 دولارا.

أما الرحلة المتوجهة من الرياض إلى الكويت من خلال الخطوط السعودية فيصل سعرها 94 دولارا، مرتفعة 3 في المائة، عن رحلة الخطوط الجوية الكويتية من الكويت إلى الرياض البالغ سعرها 91 دولارا.

في المقابل، بلغ سعر الرحلة المتوجهة من دبي إلى الرياض من خلال طيران الإمارات 332 دولارا، مسجلة ارتفاعا عن رحلة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى دبي بنحو 67 في المائة البالغ سعرها 110 دولارات.

وأخيرا بلغ سعر الرحلة المتجهة من البحرين إلى الرياض عبر طيران الخليج نحو 274 دولارا، بارتفاع 68 في المائة عن رحلة الخطوط السعودية من الرياض إلى البحرين البالغ سعرها 87 دولارا.



منهجية المسح



استند المسح إلى أقل الأسعار للرحلات المباشرة في مواقع خطوط وشركات الطيران في دول الخليج في بداية أكتوبر من العام الجاري.





وحدة التقارير الاقتصادية