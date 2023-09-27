مصر تشتري 170 ألف طن من القمح الأوروبي 

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم إنها اشترت 170 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وأضافت أن الشراء يشمل 60 ألف طن من القمح الروماني للشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر، و110 آلاف طن من القمح الروماني والبلغاري للشحن في الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر.

وبحسب "رويترز" يواصل القمح الأوروبي هيمنته في الممارسات المصرية، إذ أثر الحد الأدنى غير الرسمي لسعر القمح الروسي على قدرته التنافسية.

ويقول التجار إن الحكومة الروسية فرضت حدا أدنى غير رسمي لسعر التصدير يبلغ 270 دولارا للطن في الممارسات الدولية لخفض الصادرات وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) المحلية.

وتجلى ذلك من خلال عرض القمح الروسي بسعر 270 دولارا للطن للتسليم على ظهر السفينة في الجولة الأولى من ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو السعر نفسه الذي تم عرضه للقمح الروسي في ممارسة الأسبوع الماضي.

لكن خلال المفاوضات مع الهيئة في ممارسة اليوم، خفضت سلسلة من المشاركين أسعار القمح الروسي إلى أقل من 270 دولارا للطن، مع عرض عدة شركات سعر 260 دولارا للطن.

وقال تجار إن السلطات الروسية أعطت موافقة غير رسمية على خفض الأسعار، ومع ذلك، ظل القمح من رومانيا وبلغاريا معروضا بأسعار أقل.

في سياق آخر، أعلنت وزارة التموين أنها ستستورد 200 ألف طن من السكر الخام على أن تصل الشحنات خلال الفترة المقبلة.