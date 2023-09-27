مليار يورو لبناء استاد ميلان الجديد

بدأ نادي ميلان الإيطالي في عملية بناء استاد جديد على مشارف مدينة ميلانو بعد فشل جهود استبدال ملعب سان سيرو التاريخي في المدينة، وقال النادي إنه قدم اقتراحا أوليا إلى مجلس مدينة سان دوناتو، إحدى ضواحي جنوب ميلانو، يستهدف المنطقة التي يريد بناء استاد جديد فيها بسعة 70 ألف متفرج إلى جانب مقر النادي ومتحف.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للخطة، لكن مصدرا مشاركا في الاجراءات قال إن الخطة ستتطلب استثمارا لا يقل عن مليار يورو، بينما قال باولو سكاروني رئيس نادي ميلان في مؤتمر صحافي عرض فيه المشروع "إنها خطوة أولى".

وبحسب "رويترز"، تتمثل الخطة في إنهاء الإجراءات في عام 2025 والانتقال إلى الاستاد الجديد في عام 2028.

ومثل الأندية الإيطالية الكبرى الأخرى، لا يمتلك نادي ميلان، الذي يسيطر عليه صندوق الاستثمار الأمريكي رد بيرد، استادا وهو ما ينظر إليه على أنه محرك رئيس لزيادة الإيرادات.

ويجري النادي ومنافسه المحلي إنتر ميلان محادثات منذ أعوام مع مدينة ميلانو للمضي قدما في مشروع مشترك لإعادة بناء استاد سان سيرو، الذي تم تشييده في العشرينيات من القرن الماضي ليكون الملعب الرئيس لكلا الناديين.

وتوقف المشروع وسط مقاومة سياسية وقواعد التراث في إيطاليا التي تحمي المباني التاريخية.