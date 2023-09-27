نفاد تذاكر المرحلة الأولى من كأس العالم للأندية .. بيع 44 ألف تذكرة

وصل متوسط الانتظار على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكثر من 1.5 مليون شخص لشراء تذاكر كأس العالم للأندية في جدة خلال الفترة بين 12 و22 (ديسمبر) المقبل بينما انتهت الدفعة الأولى من التذاكر التي تم طرحها التي بلغت 44457 تذكرة.

وكانت المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال الأندية انطلقت الثلاثاء الماضي، حيث تشمل قائمة الأندية المشاركة كلا من: الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، إضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس، لأندية أمريكا الجنوبية، حيث سيتم كشف النقاب عنه في نوفمبر المقبل.

وشملت الدفعة الأولى جميع مباريات البطولة، حيث بيعت التذاكر المخصصة لهذه المباريات خلال المرحلة الأولى، فيما عدا تذاكر مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني وكلوب ليون المكسيكي، المقررة لحساب الدور الثاني في المسابقة على أن يتم طرح مزيد من التذاكر في المرحلة الثانية والثالثة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي.

في المقابل، أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الإقبال غير المسبوق على تذاكر كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها السعودية يكشف عن نسخة استثنائية من البطولة التي ستحظى بحضور جماهيري قياسي.

وأضاف: "السعودية ترحب بجماهير كرة القدم من كل العالم، الجماهير ستحظى بتجربة استثنائية تمنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات فريدة خلال هذا الحدث الكروي العالمي".