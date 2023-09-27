"أسفار" وتحالف ثلاثي محلي يطلقان مشاريع ضيافة ووجهات سياحية جديدة

تعمل وزارة السياحة إلى تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية عبر حزمة من البرامج والفعاليات وتمتلك المملكة مقومات وتنوعا طبيعيا وثقافيا لا يضاهى، ومواقع تاريخية وأثرية رائعة، مع حفاوة وكرم ضيافة عرف عن المجتمع السعودي، الذي يعيش الحياة العصرية ويعتز بجذوره ويفخر بأرضه، ويرحب بضيوفه من كل أنحاء العالم.

وتأكيداً لمكانة وموقع السعودية على خارطة الأحداث العالمية بشكل عام وقطاع السياحة العالمي بشكل خاص، بوصفه أحد أسرع الوجهات نموا من بين دول العشرين، وثاني أسرع الدول نموا على مستوى العالم، أطلقت "أسفار"، للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتحالف "عون" و"التميمي"، و"بهيج" لتطوير وإدارة الوجهات السياحية المتنوعة من خلال تطوير السياحة المحلية والإقليمية عبر التركيز على وجهات استراتيجية للسوق السياحي المتوسط والعالي المستوى بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وتواصل المملكة إنجازاتها الدولية في مجال السياحة، حيث استقبلت حوالي 7.8 ملايين سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023م، الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخي لتحقق نموًّا بنسبة 64 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019م، محققةً بذلك المركز الثاني بين قائمة الدول الأكثر نموًّا على مستوى العالم خلال الفترة، وفقًا لأحدث البيانات الواردة للمنظمة من الدول.

وتعليقًا على ذلك، قال مشاري الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة "أسفار": " أن التعاون الاستراتيجي المترسخ في الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص يهدف لدعم السياحة في تشكيل مستقبل السياحة السعودية. وعلّق الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لـ "أسفار" قائلًا: "نحن ملتزمون بتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الخاص للارتقاء بالسياحة على المستوى المحلي والعالمي.

الجدير بالذكر أن المملكة تقدمت في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزًا لتصل إلى المركز 11 في عام 2022م مقارنةً بالمركز 27 في عام 2019م على مستوى العالم، وذلك وفق "تقرير باروميتر السياحة العالمية" لشهر مايو 2023م الصادر عن منظمة السياحة العالمية.