الأحساء .. حوار اقتصادي بين «مكة» و«الظهران»

بين شارعين يزاوج بينهما تقاطع كبير، حوار اقتصادي حول تكلفة الاستثمار والعيش، صنعتهما ثقافتان عمرانيتان مرتا على شارعي "مكة" و"الظهران" في مدينة الأحساء، شرقي السعودية. التباين المعيشي بين الشارعين يبرز كالحد الفاصل بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الخدمات، إلا أنه يظهر جليا في الأحساء في جانب القدرة المعيشية، حيث تعد الأحياء السكنية الواقعة على شارع مكة أحياء عشوائية، فيما الواقعة على شارع الظهران، تصنف في طور من أطوار الحداثة والتجديد.

ويرى متعاملون مع هذه الثقافة الاقتصادية على شارعي "مكة" و"الظهران" أن تباينا ملحوظا في أسعار تأجير العقارات بنسبة 30 في المائة ارتفاعا على شارع الظهران، قياسا بشارع مكة. وبحسب مكاتب عقارية، سجلت أسعار تأجير الوحدات السكنية ذات التباين بين إيجار شقة في شارع مكة بنحو 12 إلى 14 ألف ريال في العام، بينما المساحة نفسها على شارع الظهران يصل السعر التأجيري نحو21 إلى 30 ألفا خلال العام الواحد. ووفقا للمكاتب العقارية، فإنه على الجانب الاستثماري، لا يتعدى إيجار المتر في شارع مكة الـ700 ريال، بينما في شارع الظهران تبدأ الأسعار من 1000 ريال، رغم أهمية الشارعين التجارية وكثافة الحركة فيهما.

يشار إلى أن دراسات عدة في علم الاجتماع الاقتصادي المعاصر، تركز على التبعات الاجتماعية للتبادلات الاقتصادية، والمعاني الاجتماعية التي تحملها، والتفاعلات الاجتماعية التي تسهلها أو تعيقها، وهو ما يفتح الباب محليا برأي مهتمين بالشأن الاجتماعي، لوجود مراكز أبحاث عقارية يمكنها بناء دراسات تقييم للمدن، تراعي المفاهيم الاجتماعية في فهم وبناء اقتصادات سوق مبنية على تقييم سعري حقيقي للخدمات.

وبوصف أن كلا الشارعين تجاريان مهمان، فإن التجارة ستعود نفعا في شارع مكة عن نظيرتها في شارع الظهران، مع وجود حرية في نوع النشاط المراد التجارة به على شارع مكة، إذ إن تصنيف الساكنين في الأحياء المطلة عليه من فئة الأشخاص الأقل قدرة مالية.

ويعزو اقتصاديون ارتفاع الاستثمار في شارع الظهران إلى وجود نادي الفتح الرياضي عليه، مقارنة بشارع مكة على الرغم من وجود قصر صاهود التراثي بالقرب منه.