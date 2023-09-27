بقيادة "أرامكو" و"الراجحي" .. الأسهم السعودية تسجل أكبر مكاسب في 4 أشهر

صعدت الأسهم السعودية اليوم بأعلى وتيرة في نحو أربعة أشهر، لتعود فوق مستوى 11000 نقطة، مدعومة بصعود سهم أرامكو السعودية وسهم مصرف الراجحي.

صعد سهم أرامكو السعودية الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام بنحو 1.75 في المائة عند الإغلاق، متجها صوب أعلى إغلاق له خلال العام الجاري، مستفيد من التحركات الإيجابية لأسعار النفط.

بدوره صعد سهم مصرف الراجحي 1.6 في المائة مسجلا مكاسب للجلسة الثانية على التوالي، بعد بلوغ السهم أدنى مستوى له يوليو 2021.

العلم المرتفع بالحد الأعلى 10 في المائة، ساهم في صعود المؤشر العام لجلسة اليوم، فيما سجلت أسهم أكواباور و"إس تي سي" مكاسب تجاوزت 2 في المائة لكل منهما.

إلى ذلك، أغلق المؤشر العام "تاسي" بنهاية التعاملات مرتفعا 160 نقطة، عند مستوى 11077 نقطة، فيما بلغت سيولة الجلسة بنهاية التعاملات 5.8 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 204.6 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 438.9 ألف صفقة، وتركزت السيولة على سهم أرامكو السعودية إضافة إلى سهم لومي المدرج حديثا.