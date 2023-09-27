المغرب تفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

فازت المغرب اليوم بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي.

وفازت المغرب بعد انسحاب الجزائر وزامبيا إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي "الكاف" في القاهرة اليوم.

وكانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مرشحة بقوة وسيكون هذا القرار دفعة لآمالها في استضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا. وهذه هي المرة الثانية فقط التي تستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا بعد نحو أربعة عقود من المرة السابقة عام 1988.