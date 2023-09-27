سنغافورة ترفع أسعار المياه 18% خلال عامين

تعتزم سنغافورة زيادة أسعار المياه بنسبة 18 في المائة على مدار عامين في ظل ارتفاع التكاليف.

وذكرت "بلومبيرج" أنه سيتعين على المستهلكين دفع 0.50 دولار سنغافوري (الدولار الأمريكي يساوي 1.37 دولار سنغافوري) إضافية لكل متر مكعب من المياه، ما يعني أن فواتير المياه الشهرية لمعظم الأسر سترتفع بأقل من 10 دولار سنغافوري بمجرد رفع أسعار المياه.

وسيتم تطبيق التغييرات على مرحلتين، حيث سيتم رفع الأسعار بواقع 0.20 دولار سنغافوري ابتداء من الأول من أبريل 2024 وبواقع 0.30 دولار سنغافوري ابتداء من الأول من أبريل.

وستحصل الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل على دعم لمواجهة ارتفاع الأسعار.