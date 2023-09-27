المركزي الصيني يواصل ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

واصل البنك المركزي الصيني اليوم ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات الشراء العكسي.

فبعد أن ضخ أمس 378 مليار يوان (52.72 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.95 في المائة، وضخ أمس الأول 319 مليار يوان (44.47 مليار دولار) وفقا للآلية نفسها، أعلن البنك المركزي اليوم ضخ 417 مليار يوان من خلال عمليات الشراء العكسي لأجل 14 يوما بفائدة تبلغ 1.95 في المائة وضخ 200 مليار يوان من خلال عمليات شراء عكسي لأجل سبعة أيام بفائدة تبلغ 1.8 في المائة.

وقال بيان للبنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.