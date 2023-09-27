الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر مع استمرار مخاوف الفائدة

صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 في المائة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3 في المائة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

ونزل الإسترليني 0.09 في المائة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق اليوم الأربعاء. ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز 4 في المائة، وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 106.30.

وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهرا عند 149.185 أمس الثلاثاء، ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 ين لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي.