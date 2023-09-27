مطور كاندي كراش : اللعبة حققت 20 مليار دولار إيرادات

قال مطور لعبة كاندي كراش التي يلعبها الملايين حول العالم إن إيراداتها وصلت إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها في 2012، مضيفا أنها ستصدر قريبا مستويات تصل إلى 15 ألفا للاعبين الأكثر عشقا وتفانيا.

وبدأت اللعبة في الظهور عبر موقع على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم المحمول، حيث زاد انتشارها بشدة وتم تحميلها 5 مليارات مرة حتى الآن، وكان للعبة السبق في نموذج (فريميوم) حيث تكون اللعبة مجانية ولكن يمكن للاعبين إنفاق أموال لتعزيز أدائهم أو يمكنهم مشاهدة الإعلانات لتعلم حركات.

وقال تجودولف سومستاد رئيس شركة كينج لتطوير الألعاب "كاندي كراش ونسخها الأخرى مثل فارم هيروز، أظهرت أن ألعاب الهاتف قد تحظى بجاذبية دائمة"، مضيفا "أثبتنا لأنفسنا وللقطاع أنه يمكن إعادة إحياء ألعاب تم إصدارها قبل أعوام وإبقائها جذابة لعقد وأكثر، وتحطيم الأرقام القياسية حتى بعد عقد من الزمن".

وكينج مملوكة منذ 2016 لشركة أكتيفيجن بليزارد الأمريكية التي تصدر لعبة كول أوف ديوتي، والتي وافقت على استحواذ مايكروسوفت عليها مقابل 69 مليار دولار، وساهمت كينج بنحو 747 مليون دولار في إجمالي صافي إيرادات أكتيفيجن في الربع الثاني بنسبة 31 في المائة.