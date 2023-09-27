«نمو» تكسب 169 نقطة والسيولة تصعد 91 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 22406 نقاط، رابحا 169 نقطة بنحو 0.76 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 91 في المائة، ما يعادل 41 مليونا إلى 86 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 42 في المائة، ما يعادل 1.8 مليون سهم لتبلغ 2.8 مليون سهم متداول.

أما الصفقات فبلغت 2417 صفقة تراجعت 100 صفقة، ما يعادل 4 في المائة. تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ايكتك" بنحو 30 في المائة ليبلغ 4.87 ريال، يليه "تدوير" 7 في المائة ليصل إلى 7.41 ريال، وحل ثالثا سهم "ماريل ديزاين" 6.6 في المائة، حيث أغلق عند 91 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "جاز" بواقع 12 في المائة ليغلق عند 6.62 ريال، يليه "مياه الجوف" بـ5 في المائة إلى 29.65 ريال، وحل ثالثا سهم "كير" بـ4.8 في المائة إلى 4.2 ريال. وكان الأعلى تداولا "بلدي" بنحو 46 مليون ريال، ثم "العبيكان للزجاج" بقيمة 16 مليون ريال، وحل ثالثا "رواسي" بمبلغ 5.2 ريال.