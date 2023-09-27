مصر ترسي 4 مناطق للبحث عن النفط والغاز على 4 شركات

أعلنت وزارة البترول المصرية أمس ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية. وستحصل "إيني" على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع "بي.بي" و"قطر للطاقة"، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.

وجاء في بيان للوزارة بنتائج المزايدة العالمية التي أغلقت في منتصف يوليو أن الحد الأدني للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بنحو 281 مليون دولار، لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف، هذا إضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع"، بحسب "رويترز".

إلى ذلك، أفاد مسؤول مصري بأن الإنتاج الحالي من البتروكيماويات بلغ نحو 4.3 مليون طن سنويا خلال العام المالي الأخير.

ووفق بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2023/2022 بحضور وترؤس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. واستعرض إبراهيم مكي رئيس "القابضة للبتروكيماويات"، المشاريع الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية في المشاريع القائمة من قبل، وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين في الإسكندرية، ومشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون في مجمع إيثيدكو، وزيادة السعة الإنتاجية في مصنع اليوريا في مجمع موبكو، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية في الإسكندرية.

وأشار إلى بدء إجراءات مشاريع الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنويا.