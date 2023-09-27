انتعاش أسعار شحن نفط الشرق الأوسط إلى آسيا من أدنى مستوى في 19 شهرا

انتعشت تكلفة استئجار الناقلات العملاقة لتحميل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا من أدنى مستوياتها في 19 شهرا خلال سبتمبر.

وقال أنوب سينج الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة أويل بروكردج "تحسنت أسعار الناقلات الضخمة في.إل.سي.سي مع انتعاش صادرات الخام السعودية إلى مستويات يوليو هذا الشهر". السعودية تلبي مخصصات البراميل المتعاقد عليها تسليم أكتوبر وترسل مزيدا من الخام إلى الغرب في آن واحد، بحسب "رويترز".

لكنه أضاف أن "من غير المرجح وصول أسعار في.إل.سي.سي إلى المستويات المرتفعة التي سجلتها في الربع لأخير من العام الماضي أو المستويات التي تقترحها أسواق العقود الآجلة للناقلات".

وتابع "نتوقع ألا تبقي السعودية على هذا المستوى من الصادرات، وأن تتعثر صادرات الخام الأمريكية مع توقف نمو الإنتاج وعودة المصافي الأمريكية من الصيانة".

وأشار إلى أن شهية الصين للشراء من المرجح أن تنحسر نظرا لاستخدامها الخام من مخزوناتها المرتفعة على نحو قياسي.

وقال يوانيس باباديميتريو كبير محللي الناقلات في "فورتيكسا"، "إن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها مجموعة "أوبك +" دفعت أسعار الشحن للطرق التجارية في فئات ناقلات النفط الرئيسة إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق من العام الحالي".