بدء المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمدينة جدة السعودية خلال الفترة ما بين 12 و22 من ديسمبر المقبل.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم أن المرحلة الأولى تشهد طرح ثلاثة أنواع من التذاكر، وهي تذاكر لمباراة واحدة، وباقة تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وباقة لكل المباريات، مؤكدا أنها تشمل أيضا تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يكون هناك ثلاث مراحل لبيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلتين الثانية والثالثة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وسيجرى إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها، حسب ما أشار إليه فيفا.