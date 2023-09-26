"هيونداي" و"كيا" تخفضان أسعار السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية

تعتزم شركتا هيونداي موتور وكيا كورب خفض أسعار سيارتهما الكهربائية في كوريا الجنوبية، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة تعزيز الدعم في محاولة لتعزيز الطلب المتداعي على السيارات الكهربائية.

وذكرت "بلومبيرج" أن الشركتين قالتا إنهما سيخفضان أسعار عدد من السيارات الكهربائية. وأضافت الشركتان أن الخصم سيبدأ الشهر المقبل، ويستمر حتى نهاية العام، وذلك للاستفادة من توسيع الحكومة لنطاق الدعم مؤقتا.

ويشار إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية، التي تكون عادة أعلى تكلفة من السيارات التي تعمل بالغاز، تباطأ في كوريا الجنوبية هذا العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.