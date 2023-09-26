"آيكتك": تجزئة أسهم الشركة من 10 ريالات إلى 50 هللة للسهم

أعلنت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تقسيم أسهم الشركة من عشرة ريالات، إلى 0.5 ريال للسهم، ليرتفع عدد الأسهم من 3.2 مليون سهم، إلى 64 مليون سهم، ولا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

وفي حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.

وسيتم تطبيق أثر القرار في سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.