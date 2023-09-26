نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية 3.3% الشهر الماضي

أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة الكورية الجنوبية الصادرة اليوم نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي بنسبة 3.3 في المائة رغم تراجع مبيعات المتاجر التقليدية في ظل تزايد إقبال المستهلكين على منصات التجارة الإلكترونية لشراء الاحتياجات اليومية ومستلزمات العطلة الصيفية.

ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات 25 شركة كبرى لتجارة التجزئة التقليدية والإلكترونية إلى 14.8 تريليون وون (11.05 مليار دولار) خلال الشهر الماضي، مقابل 14.3 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 8.1 في المائة إلى 7.52 تريليون وون، مع زيادة مبيعات السلع الغذائية ومستحضرات التجميل والخدمات الأخرى وبخاصة خلال عطلة الصيف.

في المقابل تراجعت مبيعات المتاجر التقليدية بنسبة 1.2 في المائة سنويا إلى 7.29 تريليون وون خلال أغسطس الماضي.

وتراجعت مبيعات مراكز التسوق بنسبة 4.9 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي، وتراجعت مبيعات سلاسل متاجر التخفيضات مثل "إي مارت" و"لوت مارت" بنسبة 8.4 في المائة سنويا.

في الوقت نفسه أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى ارتفاع نسبة منصات التجارة الإلكترونية إلى 50.8 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي مقابل 48.5 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.