الاتحاد الأوروبي يعترض على اندماج "بوكينج" و "إي ترافيلي" للسياحة

منعت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إتمام عملية الاستحواذ المزمعة لمنصة السفر والسياحة الالكترونية "إي ترافيلي" من جانب شركة "بوكينج" بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمفوضية، تستحوذ شركة "بوكينج" الأمريكية على حصة سوقية تبلغ أكثر من 60 في المائة من وكالات السياحة الإلكترونية في أوروبا. وتتولى شركة "إي ترافيلي" السويدية تشغيل العديد من المواقع الإلكترونية لمقارنة أسعار تذاكر الطيران وحجز الرحلات.

وقال المفوض الأوروبي للعدالة، ديدييه رايندرز، إن "استحواذ بوكينج على إي ترافيلي سيعزز وضع بوكينج القوي في سوق وكالات السياحة الإلكترونية وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف الفنادق وربما المستهلكين".

وجاء في بيان أن الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عجزت عن "تقديم علاج كاف لمعالجة هذه المخاوف"، ما أدى إلى قرار المفوضية بحظر عملية الاستحواذ، ويمكن لبوكينج أن تتخذ إجراء قانونيا حيال قرار المفوضية.

وقال رايندرز إن "قرارنا بمنع الاندماج يعني أن الفنادق والمسافرين الأوروبيين لن يتم حصرهم بشكل أكبر فيما يتعلق بالخيارات المتاحة لتقديم الخدمات المقدمة لهم وحجز رحلاتهم"، وأضاف أن "ذلك يعني أيضا أن المحرك لأسعار تنافسية وللإبداع سيتم الحفاظ عليه في ذلك الجزء المهم من صناعة السفر".