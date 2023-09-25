وفد من 36 مسؤولا سعوديا يبحث تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع سنغافورة

رأس الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة وفد السعودية الذي يضم 36 مسؤولا من القطاع العام والخاص في زيارة عمل لسنغافورة تستمر حتى 27 سبتمبر، لتعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بجانب المشاركة في منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري.

والتقى الدكتور ماجد القصبي اليوم، تشان سينغ وزير التعليم في سنغافورة، وذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة، بحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، وعبدالله الماضي سفير السعودية لدى سنغافورة.

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للصناعات المستقبلية، ومحو الأمية الرقمية، وريادة الأعمال، ومناقشة السمات الرئيسة لنظام التعليم السنغافوري، والتبادل للخبرات والدورات التدريبية، والتعاون بين الجامعات والمدارس والتوسع في برامج البعثات التعليمية بين البلدين، بجانب التعاون في مجال الأوقاف، كما بحث مع بينغ تشيونغ رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية، وتان تشونغ رئيس هيئة تخطيط البنية التحتية الصناعية، التعاون في مجالات التحفيز الاقتصادي، وخدمات الحلول التجارية التي تقدم للشركات، وتطوير المناطق الصناعية ومجمعات الأعمال، والتحول لرقمنة عمليات التصنيع.

وشمل جدول الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات اقتصاد الخدمات، واستعراض أفضل الممارسات والبرامج الرئيسة لتعزيز القدرة التنافسية، وآفاق التعاون البحثية بين المركز الوطني للتنافسية ومعهد آسيا للتنافسية في مدرسة لي كوان يو للسياسات العامة، وذلك خلال لقاء مع نائب عميد المدرسة للتعليم التنفيذي مانشيني فرانشيسكو، ومدير المعهد تشيونغ بول.

ويعقد ماجد القصبي لقاءات مع وزراء ومسؤولين، أبرزهم جان يونغ وزير التجارة والصناعة، وتان لينغ وزير القوى العاملة، وجوزفين تيو وزير الاتصالات، وبيتر أونغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة سنغافورة، وروبرت ياب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السنغافورية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، ويتضمن البرنامج زيارات لعدد من الأكاديميات التعليمية المتخصصة، ومراكز ابتكار أعمال، وتواس أكبر ميناء آلي في العالم، للتعرف على أفضل التجارب في مختلف المجالات.

وتتضمن الزيارة المشاركة غدا في "منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري" الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري، حيث يتناول التقدم المحرز في تنفيذ رؤية 2030 منذ إطلاقها في 2016، وفرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، بجانب مناقشة زيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، ومنها القطاع اللوجستي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات الحديثة وغيرها.

ويضم الوفد قيادات عدد من الجهات الحكومية هي وزارات التجارة، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والصناعة، وهيئات المواصفات، ومنشآت، وسدايا، وموانئ، والغذاء والدواء، ومراكز التنافسية، والأعمال الاقتصادية، والتعليم الإلكتروني، والأكاديمية اللوجستية، واتحاد الغرف السعودية، ومسؤولين من شركات وطنية.