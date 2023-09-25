أنت هنا

  • الرئيسية
  • الفائدة
  • ليتوافق مع الأمريكي .. بنك إنجلترا يؤجل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

أخبار اقتصادية- عالمية

ليتوافق مع الأمريكي .. بنك إنجلترا يؤجل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

ليتوافق مع الأمريكي .. بنك إنجلترا يؤجل تطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية

"الاقتصادية" من الرياض

ذكرت تقارير اليوم، أن بنك إنجلترا المركزي سيؤجل تطبيق أحدث مجموعة من الإصلاحات المصرفية العالمية تم إقرارها بعد الأزمة المالية العالمية الماضية.

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطلعة، القول إن البنك المركزي يعتزم إعلان الموعد النهائي لتطبيق الإصلاحات وهو يوليو 2025 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يتفق مع الموعد الذي أعلنته أمريكا لتطبيق الإصلاحات المصرفية العالمية.

وذكرت "بلومبيرج"، أنه كان المقرر تطبيق الإصلاحات في بريطانيا بحلول يناير 2025، ولكن الموعد الجديد سيجعل تطبيق القواعد في بريطانيا بعد تطبيقها في الاتحاد الأوروبي والمقرر له يناير 2025 كموعد نهائي، من ناحيته رفض بنك إنجلترا المركزي التعليق على هذه الأنباء.

إنشرها

سمات

أخبار اقتصادية أخبار الاقتصاد الفائدة التضخم

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية