للحاجة للزراعة .. تطوير دواء يساعد على إنبات أسنان جديدة

تعمل شركة أدوية يابانية ناشئة، على تطوير دواء جديد يحفز على إنبات أسنان جديدة للبشر بدلا عن تلك التي فقدت، وهو العقار الذي قد يكون الأول من نوعه في العالم، وتستهدف الشركة طرح الدواء في الأسواق بحلول 2030.

وذكرت "كيودو"، أنه من المتوقع أن تبدأ شركة "توريجيم بيوفارما" التي تمولها جامعة كيوتو، تجارب سريرية على البالغين الأصحاء بحلول يوليو 2024، للتأكد من سلامة الدواء، بعد أن نجح الفريق في إنبات أسنان جديدة في الفئران في 2018.

يشار إلى أنه لدى معظم الأشخاص "براعم أسنان" لديها القابلية لأن تصبح سنا جديدا، وذلك إلى جانب الأسنان اللبنية والدائمة، على الرغم من أن تلك البراعم عادة لا تتطور وتضمر في وقت لاحق، وابتكر الفريق عقارا يعمل على تثبيط البروتين الذي يمنع نمو الأسنان. ويعمل الدواء على هذه البراعم ويحفز نموها.

ويعتزم الفريق إجراء تجربة سريرية للدواء بحلول 2025 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 6 أعوام الذين يعانون فقدان الأسنان والذين يولدون بدون بعض أو كل الأسنان الدائمة. كما أن العقار يمنح الأمل للبالغين الذين فقدوا أسنانهم بسبب التسوس.