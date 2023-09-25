وفاة زعيم المافيا الإيطالية المحتجز ميسينا دينارو عن 61 عاما

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام الإيطالية أن زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو الذي ألقت السلطات القبض عليه في يناير بعد أن ظل هاربا على مدى 30 عاما توفي عن عمر 61 عاما.

وكان ميسينا دينارو يعاني مرض السرطان وقت إلقاء القبض عليه. وبعد تدهور حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة جرى نقله إلى المستشفى من سجن شديد الحراسة في وسط إيطاليا الذي احتجز فيه في البداية.